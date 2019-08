L’evento.

Agosto 2019 al Nikki Beach Costa Smeralda sarà un mese ricco di sorprese ed eventi. Primo fra tutti, l’attesissimo White Party, ormai vero e proprio marchio di fabbrica del luxury beach club, in programma per sabato 3.

Dalle ore 11 del mattino fino al tramonto la suggestiva location di Cala Petra Ruja si trasformerà in un paradiso vestito di bianco, con dress code rigorosamente total white.

Gli ospiti potranno vivere una giornata indimenticabile all’insegna di musica, buon cibo, cocktail d’autore e tante sorprese speciali. Una ricetta unica che da sempre distingue Nikki Beach, primo e originale concept di luxury beach club che proprio quest’anno festeggia il suo ventesimo anniversario.

Nikki Beach Costa Smeralda è il luogo perfetto per divertirsi e “staccare la spina”: una location tra le più esclusive al mondo e accessibile unicamente via mare, con aree relax, un ristorante che offre specialità locali di altissima qualità e una vista panoramica mozzafiato. Tra gli altri irrinunciabili appuntamenti di agosto, oltre al White Party, “20 Year Celebration” in programma per il 10 agosto e “Ferragosto Celebration”, lo special event del format We Italians! per celebrare l’Italian Style nel mondo in calendario per il 15 di agosto.

