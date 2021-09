Nintendo Switch, un utente disegna l’interfaccia: sul web è boom di like

L’attesa sta per terminare, manca sempre meno all’uscita della nuova piattaforma firmata Nintendo. L’8 ottobre 2021, la Nintendo Switch OLED sarà finalmente in distribuzione, in concomitanza con il lancio del videogioco Metroid Dread.

Seppur alcune novità siano già state svelate – come, ad esempio, il nuovo pannello Oled da 7 pollici con cornici ancora più sottili – i fan del colosso giapponese non vedono l’ora di tenere tra le mani la console Switch di Nintendo e scoprire, usandola, le ultime implementazioni.

In giro per il web l’entusiasmo è alle stelle, con alcuni appassionati che hanno pensato bene di muoversi in prima persona per sollecitare la Nintendo ad apportare qualche modifica in più. È il caso dell’utente Reddit ‘porcorousseau’, che ha disegnato l’interfaccia della piattaforma prendendo spunto dal sistema operativo Apple.

Il risultato? Ben presto, la sua proposta ha attirato l’attenzione di oltre 5mila utenti, ottenendo like da ogni parte del mondo. Poche, ma non del tutto assenti, le critiche, con l’interfaccia ritenuta da alcuni “troppo disordinata” o addirittura “notevolmente peggiore di quella che c’è al momento”.

Tutti i dettagli della proposta che ha spopolato sul forum Reddit

A livello grafico, il progetto fan made riprende le linee del sistema operativo iOS, seppur chiaramente riadattate per la console brandizzata Nintendo. Si nota subito l’aggiunta dei riquadri, più stondati rispetto alla versione originale, e la possibilità di raggruppare le varie applicazioni in cartelle personalizzate.

Per quanto concerne lo spazio a disposizione, ‘porcorousseau’ ha provato ad ottimizzarlo, implementando la possibilità di scegliere un’immagine come sfondo e di sfruttare i widget per controllare gli obiettivi da sbloccare.

Nella proposta del fan, fantasia e user experience procedono di pari passi, con tante piccole migliorie pensate proprio per rinnovare la schermata rendendola, però, ancora più semplice da navigare. La tradizionale barra in basso, ad esempio, ‘porcorousseau’ la immagina sulla sinistra, mentre in alto a destra continuano a trovare spazio l’icona della batteria, l’orario e il wi-fi.

Dopo appena 72 ore, il progetto aveva già fatto il giro del mondo, ottenendo oltre 5mil like e un fiume di commenti. “Non posso non dare il mio parere positivo”, è il commento più in voga. Nonostante la troppa somiglianza con “la schermata iniziale dell’iPhone”, l’idea non è da scartare. Anzi. “Adoro tutto questo”, continua un utente che vorrebbe che la Nintendo considerasse la proposta. Un altro, però, frena: “La Switch non ha abbastanza RAM per farlo, purtroppo”.

Ed ora cosa farà la Nintendo?

Se la Nintendo accoglierà o meno il parere dei fan, non è dato saperlo. Magari con il lancio della nuova console, la casa di Tokyo potrebbe prendere decidere di sorprendere il proprio pubblico, valutando un restyling che accontenti tutti.

Per ora rimangono ipotesi. Di certo, infatti, c’è solamente la data dell’8 ottobre 2021, quando finalmente la Nintendo Switch Oled sarà messa sul mercato. Per chi cerca novità, la nuova console regalerà più di una innovazione. A partire dallo schermo Oled, da 7 pollici con colori intensi e un contrasto elevato, fino ad arrivare alla nuovissima porta LAN, implementata per rendere le sessioni di gioco online in modalità TV ancora più stabili.

