I sindaci eletti nel Comitato esecutivo dell’Egas.

Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi e il sindaco di Calangianus Fabio Albieri sono stati eletti nel Comitato esecutivo dell’Egas, l’ente regionale che si occupa della gestione del servizio idrico, in pratica l’authority dell’acqua. Nizzi è stato confermato in rappresentanza dei Comuni di seconda categoria, ovvero quelli sopra i 10mila abitanti, mentre Albieri per quelli di terza categoria, da 3mila abitanti in su.

Insieme a loro, nella stessa categoria, è stato eletto il sindaco di Quartu Stefano Delunas. Per i Comuni più piccoli, per la terza categoria, oltre ad Albieri, anche Matteo Urru, assessore di Decimomannu, mentre Renzo Ponti, sindaco di Nurachi, Nicola Muzzu, sindaco di Aggius, Giovanni Daga, sindaco di Nuragus e Omar Aly Kamel Hassan sindaco di Modolo rappresenteranno quelli della quarta categoria. Per i centri più grandi o capoluoghi eletti, infine, il primo cittadino di Nuoro Andrea Soddu e Gianfranco Licheri, assessore di Oristano.



