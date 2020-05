La conferenza del presidente Solinas.

Il presidente della Regione Christian Solinas ha confermato nella conferenza stampa di ieri che non ci si può spostare da un comune all’altro per fare la spesa.

Il presidente ha anche confermato però una stretta sui controlli per il caro prezzi che in molti cittadini, soprattutto quelli dei piccoli comuni, hanno segnalato.

inoltre il presidente ha confermato che per ora le spiagge resteranno chiuse senza la possibilità di fare il bagno. La Regione è in attesa di un chiarimento da parte del Governo sulle linee guida da adottare per l’accesso e la creazione di percorsi sicuri per evitare il rischio di assembramenti e contagi.

