Coronavirus, ad Arzachena via agli aiuti economici sugli affitti

Da oggi si possono presentare le domande.

Ad Arzachena da oggi ed entro e non oltre il 29 maggio 2020, è possibile presentare domanda per ottenere i contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo gennaio/aprile 2020 per sostenere tempestivamente i cittadini che si trovano in condizioni di difficoltà economica accentuata dall’emergenza coronavirus.

I requisiti.

Essere cittadini italiani o comunitari, o immigrati extracomunitari regolari in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validitàessere titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso residenziale sita nel Comune di Arzachena e occupata a titolo di abitazione principale o esclusivo.

Essere residenti nel Comune di Arzachena, nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione;

Che l’unità immobiliare non è classificata nella categoria catastale A1, A8 e A9;

Non essere titolare, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare occupante l’alloggio, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell’art. 2 L.R. n. 13/89, situato in qualsiasi località del territorio nazionale;

Non essere titolare, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare occupante l’alloggio, di contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Sono altresì destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n° 2523 del 27/12/2001 (programma “20.000 abitazioni in affitto”).

Non essere titolare di un contratto di locazione il cui canone mensile superi € 600,00

I requisiti devono essere presenti alla data di pubblicazione del presente bando e la concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza anche a:

FASCIA A : ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 13.392,00 rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;

FASCIA B: ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare, uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162,00, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% .

Il bando completo si può scaricare direttamente dal siro internet del Comune di Arzachena e le si può presentare domanda inviando il modulo tramite posta elettronica certificata all’ufficio Protocollo del Comune all’indirizzo protocollo@pec.comarzachena.it oppure via email semplice all’indirizzo sanna.ornella@comarzachena.it

