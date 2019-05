Le nomine degli assessori regionali.

Ormai rischiava di diventare come quelle barzellette che non fanno più ridere. Lo deve aver capito questa mattina il governatore Christian Solinas quando, richiamato in aula del Consiglio regionale dai suoi fedelissimi, mentre stava scoppiando la bagarre, con le opposizioni che rumoreggiavano dicendo basta a questo teatro dell’assurdo che ha portato la Regione ad avere un esecutivo ancora monco dopo più di due mesi, ha deciso di ritirarsi nel suo ufficio.

Ha chiamato i suoi collaboratori e senza più indugi ha firmato i decreti di nomina dei sette nuovi assessori. I nomi sono: Valeria Satta (Lega) agli Affari generali, Quirico Sanna (Psd’Az) all’Urbanistica, Roberto Frongia (Riformatori) ai Lavori pubblici, Gabriella Murgia all’Agricoltura, Andrea Biancareddu (Udc) alla Cultura, Giorgio Todde (Lega) ai Trasporti.

Il governatore Solinas ha tenuto per sé la delega all’Industria. La nomina degli assessori mancanti è arrivata dopo 73 giorni di distanza dalle elezioni del 24 febbraio scorso. I nuovi assessori giureranno in Consiglio regionale la prossima settimana.

