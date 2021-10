Il nuovo Consiglio comunale di Olbia.

È attesa per giovedì 28 ottobre, alle 9:30, nel municipio di Olbia, la prima convocazione del Consiglio comunale. Nei giorni scorsi il sindaco Settimo Nizzi aveva presentato la nuova giunta.

La consiliatura.

Tra gli ordini del giorno della nuova consiliatura emersa dalle lezioni tenute lo scorso 10 e 11 ottobre, vi è la convalida degli eletti, l’elezione del presidente del Consiglio comunale e l’elezione di due vicepresidenti del Consiglio. In tale occasione il primo cittadino comunicherà la nomina degli assessori che compongono la giunta, tra le quali un vicesindaco.

Gli incarichi.

È pressoché scontato il nome di Marzio Altana, del Partito Sardo d’Azione, alla presidenza del Consiglio comunale. Gli 8 assessorati, infine, saranno divisi fra 4 donne e 4 uomini. Ovvero Sabrina Serra, che sarà anche la futura vicesindaco, Simonetta Lai, Elena Casu e Antonella Sciola. Poi Marco Balata, Bastianino Monni, Alessandro Fiorentino e Vanni Sanna.

I non eletti.

Con la nomina degli 8 assessori si andranno a liberare altrettanti posti in Consiglio. Entrerebbero con Forza Italia Pasquale Ambrosio, Ezio Setzi, Valerio Spano e Salvatore Sini, mentre non è chiaro chi la spunterà tra Silvana Manchia e Simonetta Padre, che si trovano a parità di voti. Inoltre potrebbe entrare in Consiglio anche Nicola Serreri della Lista Nizzi, Monica Fois dei Riformatori e Alberto Zedde per la Lega.