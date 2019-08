E’ la notte più magica dell’estate, quella dove si esprimono i desideri sperando si avverino, la notte di San Lorenzo che quest’anno capita di sabato 10 agosto.

E’ di rito riunirsi per passare la serata col naso all’insù sperando di vedere una stella cadente illuminare il cielo ed esprimere se possibile, anche più di un desiderio.

I posti migliori e più gettonati per passare la serata sono di certo le spiagge, dove sdraiarsi sulla sabbia, guardando il cielo, lontano dalle luci e i rumori della città per godersi a pieno la pace del momento.

Nella zona di Olbia le spiagge più gettonate per la serata sono Pittulongu, Mare e Rocce e Bados. A San Teodoro, La Cinta con i suoi 5 chilometri di spiaggia, è il luogo ideale dove ritrovarsi. Salendo verso nord le spiagge di Golfo Aranci, alla quale ci si può arrivare comodamente a piedi dal lungo mare. Non si può non nominare la Spiaggia Rena Bianca a San Teresa di Gallura e Rena Majore ad Aglientu.

Non solo spiagge, ma anche le vedette sui monti vicini sono ottimi punti, lontano dalle luci delle città, dove poter scrutare il cielo indisturbati. Come la vedetta del Limbara raggiungibile da Tempio, o la vedetta di Monte Pinu a Olbia e Pala di Monti, a Monte Nieddu, raggiungibile passando da San Teodoro.

