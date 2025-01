La Novamarine di Olbia in forte crescita, ricavi per 26 milioni di euro

In crescita la Novamarine di Olbia.

Novamarine S.p.A., azienda di Olbia attiva nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad alte prestazioni, ha annunciato risultati positivi durante la riunione odierna del Consiglio di Amministrazione. La società, quotata su Euronext Growth Milan, ha registrato ricavi da vendite di imbarcazioni pari a 26,1 milioni di euro, con un incremento dell’11,3% rispetto ai 23,5 milioni ottenuti nel 2023. Questo risultato è stato raggiunto grazie all’aumento delle vendite di modelli di dimensioni maggiori.

Francesco Pirro, presidente e amministratore delegato di Novamarine, ha commentato con soddisfazione: “I ricavi relativi alla vendita di imbarcazioni per l’esercizio 2024 sono cresciuti di oltre l’11% rispetto all’anno scorso, superando anche le stime fatte dagli analisti di Banca Finnat. Questo risultato ci rende orgogliosi, in quanto rappresenta una conferma del successo della nostra strategia adottata durante l’Ipo. L’incremento nelle vendite di imbarcazioni di dimensioni superiori è la prova tangibile del nostro impegno per la qualità, mentre l’aumento del portafoglio ordini per il 2025, che ha raggiunto i 27,1 milioni di euro, testimonia la competitività dei nostri prodotti e la fiducia dei clienti.”

Nel dettaglio, l’azienda ha venduto 30 imbarcazioni nel 2024, rispetto alle 38 unità del 2023, ma con un valore maggiore per ciascuna vendita, contribuendo così alla crescita complessiva dei ricavi. Il portafoglio ordini, che si riferisce a consegne previste per il 2025, ammonta a 27,1 milioni di euro, una cifra che copre una larga parte delle vendite previste per l’anno prossimo, confermando le previsioni positive dell’analista di Banca Finnat. Questi dati confermano l’efficacia della strategia aziendale e il consolidamento di Novamarine nel mercato delle imbarcazioni di alta gamma.

