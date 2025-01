Le chiamate al servizio 118-Areus.

Nel corso del 2024, le Centrali operative del 118 di Cagliari e Sassari hanno gestito un numero complessivo di 214.574 richieste di soccorso, suddivise tra le rispettive aree di competenza: il sud Sardegna, che comprende Cagliari, Carbonia-Iglesias, Oristano e Medio Campidano, e il Centro-Nord Sardegna, che include Sassari, Olbia-Tempio, Nuoro e Ogliastra. Nel dettaglio, la centrale di Cagliari ha registrato 122.063 chiamate, mentre quella di Sassari 92.511.

Tra le richieste ricevute, il 13,5% ha riguardato interventi ad alta gravità, identificati con il codice rosso, mentre la stragrande maggioranza, il 58,3%, ha riguardato casi di media gravità, contrassegnati dal codice giallo. I codici verdi, corrispondenti a situazioni meno urgenti, hanno rappresentato il 15,7% delle chiamate. Le patologie traumatiche sono risultate essere le più comuni tra le richieste di soccorso.

Le due Centrali coordinano i soccorsi attraverso le chiamate ricevute dal Numero Unico Europeo 112, che geolocalizza la posizione dell’emergenza e attiva il 118 nel caso di necessità sanitaria. Gli operatori delle Centrali, valutando la gravità dell’incidente, assegnano un codice di priorità e, dopo aver verificato la disponibilità dei mezzi, inviano quello più idoneo e vicino al luogo dell’intervento.

Per quanto riguarda il servizio di elisoccorso, attivo dal 2018, la rete di soccorso con elicotteri ha svolto un ruolo fondamentale nell’assistenza sanitaria in Sardegna. Nel 2024, Areus ha effettuato 2.135 missioni, di cui 1.509 interventi di soccorso primario, ovvero di emergenza urgente, e 628 trasferimenti ospedalieri secondari tra i vari ospedali della regione. Inoltre, 43 pazienti sono stati trasferiti fuori regione per cure specialistiche, mentre 96 interventi si sono svolti in zone impervie, dove l’elicottero ha garantito un accesso rapido e sicuro.

Oltre alle 196 postazioni di base distribuite in tutta la Sardegna, l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areus) gestisce direttamente una rete di soccorso con personale sanitario proprio, composto da medici e infermieri, e un parco mezzi che comprende 24 ambulanze medicalizzate, un’automedica a Cagliari e 4 ambulanze infermieristiche, dislocate a Sassari, Cagliari, Macomer e Tortolì. Questo sistema integrato garantisce una risposta tempestiva ed efficiente alle emergenze sanitarie sull’intero territorio regionale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui