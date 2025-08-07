Da Olbia un modello d’impresa etica: tre stelle AGCM a Novamarine

Novamarine premiata da AGCM.

L’azienda di Olbia ”Novamarine S.p.A.” ha ottenuto il rating di legalità con il punteggio massimo dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Tre stelle dunque alla società società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad alte prestazioni nei segmenti pleasure e professional, quotata sul mercato Euronext Growth Milan.

Il riconoscimento attesta il costante rispetto di elevati standard di legalità e premia una gestione aziendale trasparente, etica e virtuosa. Il rating di legalità promuove una concorrenza tra imprese basata sui meriti, e mira a favorire il rispetto delle regole e il miglioramento degli standard qualitativi da parte delle aziende che operano sul mercato italiano. Le società virtuose che ne entrano in possesso hanno la possibilità di accedere a importanti risorse sia in ambito pubblico che privato.

Novamarine, grazie all’ottenimento del rating di legalità, potrà usufruire di un vantaggio competitivo nei bandi pubblici, compresi quelli del segmento professional, per migliorare la propria posizione e rafforzare il proprio valore già riconosciuto nel mercato di riferimento.

Le dichiarazioni.

Francesco Pirro, Presidente e Amministratore Delegato di Novamarine, ha così commentato: “Per una realtà come Novamarine essere all’avanguardia e sostenibile non vuol dire solo tutelare l’ambiente, i dipendenti e inserirsi al meglio nelle dinamiche sociali del territorio, ma anche garantire massima trasparenza in ogni fase dell’attività produttiva, dalla costruzione delle imbarcazioni, alla gestione del rapporto col cliente. Un mestiere come il nostro è basato su fiducia e rispetto tra armatori, artigiani e noi del management, e siamo convinti che il futuro dell’imprenditoria stia nelle aziende etiche e virtuose. Questo riconoscimento per noi rappresenta una conferma di ciò in cui crediamo, e soprattutto del fatto che in Novamarine chiarezza e fiducia vengono prima di tutto”.

