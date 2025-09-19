Una donna residente in Gallura si è spogliata e ha aggredito i carabinieri a Cagliari.

Una 36enne residente in Gallura si è denudata durante un intervento dei carabinieri a Cagliari. La donna, durante un servizio straordinario di controllo, ha insultato e minacciato i militari e poi si è tolta parzialmente i vestiti. È stata prontamente bloccata e condotta presso gli uffici dell’Arma, dove è stata denunciata per oltraggio e violenza a pubblico ufficiale e per atti osceni.

Cosa è successo.

Una serata movimentata quella avvenuta a Cagliari dove quattro soggetti, di età compresa tra i 24 e i 36 anni, originari di Pakistan, Ghana, Guinea e Kenya, hanno ricevuto dei provvedimenti di allontanamento per molestie e aggressioni in piazza del Carmine, a Cagliari. Tra queste persone, alcune senza fissa dimora, c’era anche la 36enne che vive in Gallura, già destinataria di un provvedimento di allontanamento, poche ore più tardi è stata nuovamente sorpresa nella medesima piazza, venendo deferita in stato di libertà anche per inosservanza delle prescrizioni dell’autorità.

L’episodio si è verificato nel corso di un servizio straordinario condotto dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Provinciale di Cagliari, affiancati dai colleghi della Stazione di Stampace, nell’area recentemente individuata come zona a tutela rafforzata. L’operazione, realizzata in attuazione di un’ordinanza prefettizia e con la partecipazione del Sindaco del capoluogo, ha visto l’identificazione di diverse decine di persone.

