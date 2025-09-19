Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Olbia.

Addetti ad attività organizzative delle vendite. “Multinazionale operante nel settore della GDO ricerca Operatori di Filiale con contratto part-time di 25/30 ore settimanali. Le principali mansioni dell’Operatore di Filiale sono: Collaborazione con il team per la gestione ottimale del Punto Vendita Rifornimento dei prodotti sugli scaffali Preparazione e gestione dei nuovi articoli in promozione Pulizia all’interno.“ Per informazioni clicca QUI.

Installatori di impianti termici nelle costruzioni civili. “Azienda operante a Olbia nei sistemi e tecnologie per il riscaldamento e la climatizzazione di tutti gli ambienti cerca un tecnico esperto installatore di Impianti Termici e di condizionamento. E’ richiesta esperienza di almeno 2 anni e il possesso della certificazione FGAS. Preferibile il possesso anche dell’abilitazione lettera D (DM 37/08)Impianti idraulici e sanitari“ Per informazioni clicca QUI.

Addetti all’assistenza personale. “Azienda appaltatrice Ferrovie dello Stato ricerca due figure di Addetti all’assistenza di persone con ridotta mobilità. Le figure si occuperanno di semplici mansioni di assistenza durante la salita e la discesa di persone con ridotta mobilità presso la stazione dei treni di Olbia. Le figure potranno dover svolgere trasferte anche nelle altre stazioni ferroviarie del Nord Sardegna.“ Per informazioni clicca QUI.

Insegnanti di lingue. “Si ricerca un Docente Madrelingua Inglese o Bilingue per insegnamento a Bambini e Adulti all’interno di una avviata Scuola di Inglese.“ Per informazioni clicca QUI.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui