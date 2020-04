I casi di coronavirus in Gallura.

Sono 31 i casi positivi confermati di coronavirus a Olbia ed in Gallura, con 7 persone ricoverate, 3 guarite e 21 che si trovano in isolamento domiciliare in attesa dell’esito del tampone eseguito nella giornata di ieri.

L’Unità di crisi regionale ha accolto le richieste arrivate più volte dai sindaci della Gallura e ha comunicato il numero dei casi di coronavirus, riguardanti il territorio della zona omogenea di Olbia Tempio, divisi, quindi, dall’area di Sassari. Per quanto riguarda le 7 persone ricoverate sono 3 quelle con i sintomi più gravi che attualmente si trovano in terapia intensiva. Altre 4 sono ricoverate nel reparto di malattie infettive.

Va aggiunto che 279 persone si trovano, invece, nella condizione di sorveglianza attiva da parte del servizio di Igiene pubblica, per essere venuti a contatto con il virus, ma al momento senza conseguenze.

