Il numero degli iscritti all’Università di Olbia.

Nella sede di Olbia dell’Università di Sassari, attualmente ospitata all’interno dell’aeroporto Costa Smeralda, vengono erogati due corsi di laurea in “Economia e Management del Turismo” ed “Economia aziendale-curriculum in tourism management”. Sono corsi afferenti al Disea, Scienze economiche e aziendali, del dipartimento di eccellenza secondo l’Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema dell’università e della ricerca).

Crescono le iscrizioni al Polo di Olbia: i dati delle matricole per l’anno 2018-2019 mostrano che prosegue il trend cominciato nel 2011 e confermato negli anni successivi. I due corsi registrano 147 immatricolati con un aumento del 2,8% rispetto allo scorso anno. Gli iscritti totali sono 372 e gli studenti regolari, cioè in corso, sono in aumento. Dal 2011 si sono laureati a Olbia 327 studenti, 49 solo nel 2018. I risultati parlano chiaro e il Polo di Olbia dell’Università di Sassari vanta un trend positivo di crescita e dimostra ottime potenzialità di sviluppo.

