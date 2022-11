Nuotata tra i cavalloni a Santa Teresa, monta la polemica sui social

Polemiche per una foto tra i cavalloni a Santa Teresa.

Ha scatenato una grossa indignazione la foto pubblicata sui social di un bagnante che nuota a Capo Testa, con il mare mosso e il maltempo. L’impavido uomo, oltre ai cavalloni, avrebbe sfidato anche le temperature non proprio calde di questi giorni.

Questo ha generato non poche polemiche sul gruppo dedicato alla Sardegna. Lo scatto è attribuito a questa mattina, con la didascalia che indica la località. In poco tempo la fotografia ha ricevuto una centinaio di reazioni e commenti tra indignati e chi giustifica il bagnante. Ma prevale chi condanna la bravata dell’uomo tra i cavalloni a Santa Teresa. “Che pirla, se le cercano proprio”, scrive uno. “Ma che si crede Aquaman?”, si chiede un altro. Peccato che la foto non risale a stamattina, ma si tratterebbe di uno scatto preso a settembre, quando ancora, nonostante il maltempo, era ancora la stagione ideale per concedersi un bagno.

L’arcano è stato successivamente svelato da un assiduo frequentatore del gruppo, che ricordava perfettamente le foto e i video pubblicati dalla stessa autrice. “E’ stata fatta a settembre, con il mare incazzato, ma sempre a settembre. Era stata già pubblicata”, interviene uno tra i commenti feroci. Tuttavia, le reazioni indignate non si sono fermate. “Da come posta foto e descrizione sembra ne vada fiera, quando non c’è nulla di cui andare fieri”, scrive una frequentatrice del gruppo social, attaccando la proprietaria dello scatto.

