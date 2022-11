La situazione all’ospedale di Olbia.

All’ospedale di Olbia è impossibile prenotare anche il vaccino antinfluenzale, con centinaia di pazienti fragili che si trovano a rischio. A denunciarlo il capogruppo in Consiglio regionale del Movimento 5 stelle Roberto Li Gioi che, appresa la situazione, si appella a chi di competenza affinché il servizio di vaccinazione ad Olbia ritorni pienamente efficiente.

“A subire le conseguenze dello sciopero dei medici di base – dice Li Gioi – che si stanno rifiutando di fare i vaccini ai propri pazienti perché lamentano di non aver ricevuto i pagamenti relativi ai vaccini eseguiti l’anno scorso, sono purtroppo i cittadini galluresi. In questi giorni sono diverse le segnalazioni che riguardano i disagi provocati da questa situazione. Tantissimi pazienti che intendono fare il vaccino antinfluenzale, non potendo prenotare dal proprio medico curante, sono costretti a rivolgersi al servizio ospedaliero del San Giovanni di Dio”.

Il capogruppo del M5S ha chiesto alla Regione di attivarsi urgentemente per eliminare questa gravissima problematica. “Tuttavia, ottenere l’appuntamento è una vera e propria impresa in quanto il numero telefonico dedicato è perennemente occupato, oppure squilla a vuoto – dichiara -. Quello che si è verificato è un pericoloso braccio di ferro a livello amministrativo che deve essere risolto immediatamente perché a rimetterci oggi sono decine di pazienti anziani e fragili che rischiano di ammalarsi perché il virus influenzale ha già iniziato a circolare in maniera importante. In questi giorni in ospedale c’è il caos, perché i pazienti si stanno presentando senza prenotazione, dal momento che per loro è impossibile prendere un appuntamento telefonico”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui