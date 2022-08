Il racconto di una bagnante.

E’ una storia a lieto fine per due turisti salvati da due giovanissimi bagnini, mentre si trovavano in balia delle onde sulla spiaggia di Santa Reparata, a Santa Teresa Gallura. E’ accaduto sabato scorso, quando, a causa del mare molto mosso, era stata affissa la bandiera rossa, che indicava l’avviso “balneazione pericolosa”.

Nonostante ciò i due bagnanti hanno deciso di avventurarsi lo stesso in mezzo al mare per farsi una nuotata. Sono stati istanti terribili, poiché i due non hanno tenuto conto dello stato del mare e, ad un certo punto, non sono riusciti a tornare a riva, nonostante la loro corporatura robusta. A sventare una possibile tragedia, due giovani baywatch che immediatamente si sono tuffati per recuperarli.

“Erano ragazzi molto giovani, vent’anni al massimo, un ragazzo e una ragazza – racconta una donna che si trovava sulla spiaggia -. Nonostante la loro età, mi ha stupito la loro preparazione e il coraggio. Lei ha raggiunto l’uomo attaccato alla boa e lo ha riportato in riva, mentre lui ha nuotato per salvare l’altro, che si trovava distante dall’altro. Fortunatamente i due signori stavano benissimo, così come i bagnini che però erano stremati. Ci siamo sincerati che stessero tutti bene e chiamato l’ambulanza, anche per gratitudine del bellissimo soccorso svolto. Sono molto contenta che ci siano ragazzi come loro, penso che sia importante che si parli anche di buoni esempi per i più giovani. Quanto ai due uomini salvati, erano molto mortificati perché hanno rischiato tanto e non era consentito fare il bagno sabato scorso”.