La nuova linea ferroviaria per Nuoro.

“Agli inizi di marzo ho depositato un’interrogazione per scoprire se l’annuncio fatto dall’ex ministro Toninelli sullo studio di fattibilità per collegare Nuoro con Olbia attraverso una rete ferroviaria, fosse veramente in via di attuazione e se veritiero sapere lo stato dei lavori, ma il Governo non ha mai risposto nonostante, più volte, lo abbia sollecitato”. Il deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda riporta l’attenzione sul progetto di una nuova linea ferroviaria che possa collegare le due città.

“Riteniamo questa sacrosanta richiesta una battaglia non di parte ma di tutti, come lo è quella di richiedere investimenti per adeguare e rinnovare la rete ferroviaria sarda nei tracciati e non solo. Anche su questo abbiamo presentato un’interrogazione e attendiamo risposte”, conclude Deidda.

(Visited 42 times, 58 visits today)