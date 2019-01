Manca il numero legale per approvare la legge.

Ennesima fumata nera ieri in Regione, dove si discuteva l’approvazione della ormai famosa legge 405. Ovvero quella che avrebbe permesso il ripristino della ex Provincia di Olbia-Tempio, anche se con modalità diverse.

Alla fine in Aula è mancato il numero legale e il nuovo ente per la Gallura non è stato approvato. Un epilogo previsto, sebbene negli ultimi giorni fossero cresciute le speranze di una mediazione tra i consiglieri della maggioranza del centro sinistra, che si erano improvvisamente messi di traverso alla votazione.

Un’ancora l’aveva lanciata anche Forza Italia, proponendo un emendamento che avrebbe previsto la creazione della città metropolitana di Sassari. Accontentando le richieste di molti sindaci del Nord Sardegna.

Nulla è servito. In una giornata in consiglio regionale fatta di continue sospensioni e tira e molla non si è trovato un punto di incontro. Con il rammarico dei consiglieri che avevano sostenuto questa legge: Giuseppe Fasolino di Forza Italia, Giuseppe Meloni del PD, Giovanni Satta del Psd’Az e Pierfranco Zanchetta dell’Upc.

(Visited 577 times, 578 visits today)