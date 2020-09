Una nuova specie di ragno avvistata all’arcipelago di La Maddalena

L’avvistamento a La Maddalena.

Una nuova specie di ragno è stata avvistata nell’arcipelago di La Maddalena. Ad immortalarlo è stata una guida ambientale escursionistica del parco, Emanuela Zedda.

Si tratta della specie Argiope trifasciata, anche se molto appariscente è un ragno innocuo facilmente riconoscibile con colore di fondo giallo o bianco segnato da bande trasversali nere.

Originario dal continente americano, ma ormai considerato una specie cosmopolita ed in espansione, in Sardegna era stata segnalata al sud e più recentemente in Ogliastra.

