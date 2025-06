Nuova strada Olbia-Santa Teresa, i lavori restano lontani

I lavori nella nuova strada Olbia-Santa Teresa.

Un richiamo alla cautela arriva mentre cresce l’attenzione attorno al progetto della nuova strada tra Olbia e Santa Teresa Gallura, destinata a passare per Arzachena e Palau. L’approvazione della Valutazione di impatto ambientale (Via) da parte della commissione ministeriale rappresenta un passo avanti, ma non ancora una svolta definitiva.

Secondo quanto emerso, restano ancora numerosi passaggi da affrontare: dalla verifica delle condizioni poste dal parere ministeriale fino alla definizione del progetto esecutivo. L’esponente politico sollecita un’assunzione di responsabilità condivisa da parte delle istituzioni regionali e nazionali, affinché si comunichino con trasparenza tempi, fondi disponibili e criticità legate al futuro cantiere.

Nel frattempo, vista la congestione cronica del tratto Arzachena-Olbia, viene ribadita la necessità di misure provvisorie per mitigare traffico e pericoli. Una delle proposte riguarda brevi soste obbligatorie per i mezzi pesanti, con l’obiettivo di fluidificare la circolazione. La richiesta è chiara: trasformare l’approvazione ministeriale in un’occasione concreta, superando vent’anni di stallo.

