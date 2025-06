Successo a Olbia per il seminario su appalti e riforme

Il seminario su appalti e riforme a Olbia.

Grande affluenza alla tappa di Olbia del Tour Appalti Asmel, il ciclo di seminari territoriali che da oltre dieci anni supporta gli Enti Locali nell’aggiornamento normativo e nelle soluzioni operative per la gestione degli appalti pubblici.

L’evento formativo tenutosi ieri, giovedì 29 maggio, al Polo UniOlbia, ha visto la partecipazione di oltre 130 amministratori, funzionari e tecnici comunali, confermando la centralità del confronto operativo sulle novità introdotte dal Correttivo al Codice.

“Abbiamo accolto con grande interesse e gratitudine il seminario di aggiornamento e formazione sul decreto correttivo in materia di appalti. L’argomento riveste una grandissima importanza ed è fondamentale mantenere il più corretto assetto organizzativo in questo ambito. È infatti attraverso le gare di appalto che gli Enti Locali commissionano ai fornitori di servizi la realizzazione del proprio piano di investimenti che va a beneficio della comunità. La materia è in continua evoluzione ed è quindi fondamentale il costante aggiornamento per garantire l’applicazione ottimale della normativa. È stata una giornata decisamente riuscita e questo si evince dalla grande e qualificata partecipazione di addetti ai lavori al corso”, ha dichiarato Antonella Sciola, assessore del Comune di Olbia, nel commento alla mattinata dei lavori.

Il seminario ha offerto un’occasione concreta di confronto sulle principali criticità delle procedure di gara, mettendo in luce soluzioni applicative già sperimentate all’interno della Rete di committenza Asmel.

Attraverso il consueto question time, i partecipanti hanno avuto la possibilità di dialogare tra loro e con gli esperti, chiarendo aspetti normativi complessi e condividendo best practices già adottate dai Comuni. Un approccio che favorisce la costruzione di una Rete di competenze in grado di supportare gli Enti nel percorso di attuazione delle normative. In questo contesto, le testimonianze dirette hanno evidenziato il crescente ruolo delle soluzioni digitali, dal Bim alla gestione integrata dell’esecuzione dei contratti, strumenti sempre più strategici per garantire efficienza e trasparenza negli appalti pubblici.

Dopo il successo olbiese, il Tour Appalti Asmel proseguirà nei prossimi mesi per continuare il percorso di formazione e supporto agli Enti Locali nell’attuazione delle riforme e nell’ottimizzazione dei processi di gara.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui