Nuove nomine per i parroci: Don Fenu a Santa Teresa, don Cascioni a Cannigione

Le nuove nomine per i parroci in Gallura.

Nuove nomine per i parroci della Gallura, in particolare per quanto riguarda Santa Teresa e Cannigione. Il Vescovo Diocesano Monsignor Sebastiano Sanguinetti ha proceduto alle seguenti nomine:

Don Romolo Fenu è stato nominato Amministratore Parrocchiale titulo pleno con diritto di successione della Parrocchia “San Vittorio” in Santa Teresa Gallura, con decorrenza dal 7 gennaio 2022.

Don Gianfranco Cascioni lascia il ruolo di vice parroco della chiesa de La Salette ed è stato nominato Amministratore Parrocchiale titulo pleno della Parrocchia “San Giovanni Battista” in Cannigione, comune di Arzachena, con decorrenza dall’introduzione nell’ufficio.

Padre Gianpaolo Pais, è stato nominato Amministratore Parrocchiale titulo pleno della Parrocchia “Nostra Signore di Tergu” in Tergu, con decorrenza immediata. Continuerà a svolgere l’ufficio di vicario collaboratore della Parrocchia “Cristo Re” in Valledoria.