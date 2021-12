Il furto è accaduto ieri sera a Olbia.

Un nuovo furto a Olbia. Ieri sera, intorno alle 19, ignoti hanno rubato una borsa dall’auto di una donna, una Fiat Panda di colore grigio, in via Garibaldi.

Il marito lancia un appello per ritrovare almeno i documenti e alcune foto che per loro hanno grande valore affettivo. “Non ci interessa recuperare i soldi ma almeno delle foto che erano all’interno del borsellino e della borsa che hanno un valore affettivo notevole e impossibili da recuperare poiché non siamo più in possesso dei negativi.

Se poi chi ha commesso il furto fosse così gentiluomo da restituire anche i documenti ci farebbe un grosso favore e ci eviterebbe file negli uffici e lungaggini burocratiche”.