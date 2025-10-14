Nuove reti dell’acqua a San Teodoro, Abbanoa chiude i rubinetti

Niente acqua a San Teodoro per i lavori Abbanoa.

Disagi in vista per gli abitanti di San Teodoro dove domani, mercoledì 15 ottobre, dalle 8 alle 17 circa, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Calabria e via Golfo Aranci. La misura si rende necessaria per consentire ai tecnici di Abbanoa di collegare alla rete idrica esistente la nuova condotta realizzata in via Li Menduli.

L’intervento fa parte del più ampio cantiere di distrettualizzazione ed efficientamento delle reti idriche del Comune, che prevede la sostituzione integrale di ulteriori 6 chilometri di tubature, tra condotte principali e allacci alle utenze. Il progetto comporta un investimento complessivo di quasi 3,5 milioni di euro, finanziato con fondi europei di sviluppo e coesione (Fsc) e con una quota a carico del bilancio di Abbanoa, reinvestita grazie al pagamento delle bollette da parte degli utenti. Si tratta del secondo appalto Fsc per San Teodoro, a cui si aggiungono lavori realizzati con le risorse del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Sarà cura dei tecnici del gestore ridurre al minimo possibile l’orario di interruzione e anticipare la ripresa dell’erogazione qualora i lavori terminassero in anticipo. Alla ripresa del servizio, l’acqua potrebbe presentare temporanea torbidità a causa dello svuotamento e del successivo riempimento delle tubazioni. Eventuali anomalie potranno essere segnalate al servizio guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040, attivo 24 ore su 24.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui