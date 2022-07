Nuove vie e piazze a Olbia.

Il Comune di Olbia aggiorna lo stradario e arrivano nuovi nominativi a piazzali, rotonde, parcheggi e vie. Il fine è quello di favorire una più facile identificazione delle aree di Olbia. Alcuni di questi nomi dei piazzali sono situati nel centro storico.

Avrà un nome l’area sportiva di via Poltu Ezzu in attesa di essere riaperta al pubblico. Si chiamerà “Piazzetta dello Sport”, seguita dal “Piazzale Poltu Ezzu” che si trova nelle vicinanze e che ospita un parcheggio. Anche i parcheggi di viale Isola Bianca ora hanno un nome: Piazzale del Capitano, Piazzale dell’Ammiraglio e Piazzale del Guardiamarina. Sotto la sopraelevata nord, nello stradario compaiono via Idroscalo Ettore Anfossi, piazzale degli idrovolanti e piazzale Idroscalo Ettore Anfossi.

Nuove vie nel quartiere Basa e in zona industriale. A Basa nasce via Bratislava, una traversa di via Nicosia che si ricongiunge a nuove abitazioni e l’adiacente piazzale Bratislava. Nello stesso rione, inaugurato solo quest’anno, avrà un nome anche il parcheggio di via Nicosia, denominato piazzale Nicosia, piazzale Giacomo Eretta e piazzale Basa. Anche la zona industriale di Olbia aggiorna le sue strade. Ce ne saranno infatti delle nuove, anche a causa dell’apertura di nuovi punti vendita. Nascono, infatti, via Sudafrica, via Liberia, via Maldive, ma anche le rotonde avranno un nome. Rotonda Somalia Settore 6 e Rotonda Mali Settore 1 compariranno nel nuovo stradario cittadino.

Nuove strade anche a Berchiddeddu, in zona Tannaule, dove nell’ultima da una strada bianca è nata Via del Cristallo mentre a nella frazione di Olbia nella toponomastica ci sarà via Contras Giobada. A possedere più piazzali è Poltu Cuadu, dove ogni parcheggio ora avrà un nome. Saranno piazzale Carlo Emilio Gadda, piazzale Modena, piazzale Sa Marinedda, piazzale Alda Merini, piazzale Drusilla Tanzi, piazzale Lalla Romano, piazzale Amelia Rosselli, piazzale Oriana Fallaci, piazzale Clotilde Marghieri, piazzale Amalia Guglielminetti, piazzale Saffo , piazzale Anna Maria Ortese. Mentre a Sa Marinedda i parcheggi si chiameranno: piazzale Marie Curie, piazzale Emanuela Loi, piazzale Ilaria Alpi.

Anche in zona aeroporto i parcheggi avranno un nome. Nascono il piazzale Melvin Jones, piazzale Ragazzi del ‘99, piazzale dei Piloti, piazzale dei Meteorologi. Nuovi nomi ai piazzali anche nei quartieri San Nicola, Bandinu e Ospedale. Piazzale Robert Baden Powell, in zona Bandinu e a Maria Rocca: piazzale Como, piazzale Bernardo Vittone, piazzale Maria Rocca e piazzale Franz Schubert a Cerasarda.

Nuove denominazioni a Murta Maria, dove l’ex tratto tra Punta di Lu Focu e via Maltineddu diventa via dello Smirnio. A Porto Rotondo nasce piazza Yacht Club, mentre in zona industriale l’ ex tratto di via Niger dal n. 1 al n. 5/A, diventa via Etiopia. a San Simplicio nasce invece il piazzale Maria Lai, nell’ex tratto di via Maria Lai numero 1.