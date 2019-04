Le ipotesi dei nuovi assessori per la Regione.

Conto alla rovescia per la nomina dei nuovi assessori regionali, che comporranno la squadra del governatore Christian Solinas. Secondo quanto riferito dallo stesso presidente, i decreti di nomina saranno firmati mercoledì, mentre giovedì ci sarà il giuramento degli assessori in Consiglio regionale.

Dopo le riunioni con i partiti della maggioranza, si è deciso che a pesare per la scelta dei rappresentati in Giunta sarà il numero delle preferenze ottenute a livello di partito. Quindi, la prima scelta spetterà alla Lega, poi a Psd’Az, Forza Italia, Riformatori, Fratelli d’Italia, Sardegna 20Venti e Udc. È, quindi, evidente che ai primi partiti andranno le deleghe più importanti.

La riunione nella maggioranza ha anche chiarito che la presidenza del Consiglio regionale ha lo stesso valore di un assessorato. Prosegue il pressing della Gallura, per non restare esclusa dal tavolo delle trattative. I favoriti per un posto da assessore sono il sindaco di Tempio Andrea Biancareddu e quello di Golfo Aranci Giuseppe Fasolino.

(Visited 111 times, 111 visits today)