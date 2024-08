Schianto sulla strada di Palau, 3 feriti

L’incidente sulla strada di Palau.

Intorno alle 2:30 della notte, sulla strada statale 125, poco prima del bivio per Palau, si è verificato un incidente stradale. Due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente, causando il ferimento di tre persone. I feriti sono stati prontamente soccorsi e trasportati all’ospedale di Olbia da tre ambulanze giunte sul posto.

La squadra dei vigili del fuoco, intervenuta immediatamente, ha messo in sicurezza i veicoli coinvolti e bonificato l’area. A causa dell’incidente, la strada è rimasta chiusa al traffico per circa un’ora. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Olbia, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dello scontro.

