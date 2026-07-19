Nuovi kit per la raccolta differenziata a Olbia, le prossime zone

La consegna dei kit per la raccolta differenziata a Olbia.

A Olbia prosegue la distribuzione porta a porta dei nuovi kit per la raccolta differenziata. Il servizio interessa le utenze coinvolte nel calendario predisposto per la settimana dal 20 al 25 luglio. Il personale De Vizia consegnerà i nuovi contenitori direttamente agli utenti e ritirerà i vecchi mastelli. L’operazione permette di aggiornare la dotazione destinata alla raccolta dei rifiuti e di collegare correttamente ogni kit all’utenza Tari. Durante il passaggio nelle abitazioni, gli operatori richiederanno un documento di identità dell’intestatario della Tari. La verifica serve ad associare il nuovo materiale alla posizione corretta e a completare la procedura di consegna.

Le vie interessate dal servizio.

Nella settimana indicata, la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata a Olbia riguarderà diverse strade della città. Il calendario comprende via Montale, via Arcobaleno, via Delle Ortensie e via Punta Saline.

Gli operatori passeranno anche in via Punzutu, via Tillò, via Li Cuncheddi e via Li Cupeddi. La consegna proseguirà inoltre in via Lido Del Sole, via Lu Carraggioni, via Maladrummi e via Giasone.

Il servizio interesserà anche via Iscia Piumica e via Della Bilancia. Gli utenti dovranno quindi tenere a disposizione il documento richiesto, così da consentire al personale di completare l’abbinamento del kit all’utenza.

Il ritiro dei vecchi mastelli.

Contestualmente alla consegna dei nuovi contenitori, avverrà il ritiro dei vecchi mastelli. Chi continuerà a utilizzare i vecchi mastelli, potrebbe incorrere in una non conformità e di conseguenza in una segnalazione.

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