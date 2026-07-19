Maturità 2026, al Liceo Gramsci di Olbia 13 studenti “centisti”

Ottimi risultati alla maturità 2026 per il linguistico Gramsci di Olbia

Una maturità all’insegna dell’eccellenza per il Liceo Classico Linguistico “Antonio Gramsci” di Olbia. L’esame di Stato 2026 si chiude con 13 studenti che hanno raggiunto il massimo dei voti, di cui 5 con lode.

Un risultato che conferma il livello dell’istituto: lo scorso anno erano state altrettante le eccellenze, sempre 13, ma su un numero inferiore di maturandi. Nel 2025, infatti, gli studenti erano 124 e i voti massimi rappresentavano il 10,5% del totale; quest’anno i candidati sono stati 143 (uno non diplomato), con una percentuale del 9,1%. Il numero assoluto delle eccellenze resta quindi invariato, a testimonianza della continuità del percorso formativo.

Le eccellenze del Liceo Classico

Tra i percorsi classici sono stati numerosi gli studenti capaci di distinguersi.

Hanno ottenuto il 100/100 con la lode gli studenti Giulia Pieper (5A), Paola Falchi (5B), Valentina Filippeddu (5C), Anna Valentino (5C) e Rita Fiori (5O).

Il voto di 100/100 è stato invece conseguito da Diego Aprile e Francesco Maria Lo Faro (5A), Elena Cicalò (5B), Chiara Lutzu (5C), Angela Derosas (5N), Jessica Anamaria Niculescu (5O), Eleonora Tina Pintus (5K).

Tra gli altri risultati di rilievo spiccano il 99/100 di Cristina Contini (5N), il 98/100 di Emilio Dessena (5B), il 97/100 di Angelica Derosas (5B) e Graziella D’Alessandro (5O), il 96/100 di Alessandra Mele (5P), il 95/100 di Carolina De Nardi (5O) e Maya Asara (5L) e il 94/100 di Greta Bussu (5B) e Carolina De Nardi (5O).

Il Linguistico: la 5L e il percorso EsaBac

Un capitolo a parte riguarda la classe 5L, indirizzo Liceo Linguistico, che ha ottenuto risultati di assoluto rilievo. Sono tre gli studenti che hanno raggiunto il 100/100: Beatrice Marongiu, Aleksandra Teplysheva e Leonardo Trivellin. Ottimi anche gli altri punteggi: 97/100 a Alessandra Schiaffino e Antonella Adina Buzdugan e 95/100 a Maya Asara La classe si è inoltre distinta nel percorso EsaBac, il doppio diploma italo-francese che consente agli studenti di conseguire contemporaneamente il diploma italiano e il Baccalauréat francese.

Nel percorso bilingue Baccalauréat si sono registrati risultati eccellenti: 20/20 a Maya Asara, 19/20 a Aleksandra Teplysheva e Beatrice Marongiu, 18/20 a Eleonora Fiori. Su 21 studenti coinvolti nel percorso EsaBac, quattro non hanno conseguito la certificazione francese. Il doppio titolo rappresenta uno dei punti di forza dell’offerta formativa del Liceo Linguistico, grazie allo studio approfondito della lingua e della cultura francese e alla possibilità di proseguire gli studi anche in ambito internazionale.

Un percorso di qualità

I numeri della Maturità 2026 raccontano quindi un istituto capace di accompagnare gli studenti verso risultati importanti, valorizzando sia la tradizione umanistica del Liceo Classico sia la dimensione internazionale del Linguistico.

Dai 100 e lode ai voti comunque molto elevati, il risultato finale è il frutto di un percorso costruito negli anni, fatto di studio, preparazione e continuità didattica.

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