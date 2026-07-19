Motoscafo distrutto dalle fiamme, incendio in mare a La Maddalena

Incendio a Cala Camiciotto, motoscafo distrutto a La Maddalena

Intervento via terra e via mare a La Maddalena per un incendio scoppiato a bordo di un motoscafo ormeggiato a Cala Camiciotto. Erano le 8.30 quando è scattato l’allarme tra i pontili vicino a Faravelli. Le fiamme sono partite da un cabinato e rischiavano di propagarsi agli altri natanti. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, aiutata via mare da una motovedetta della Guardia costiera.

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L’intervento ha permesso di salvare le altre barche mentre il cabinato su cui è scoppiato l’incendio è andato praticamente distrutto. A bordo non c’era nessuno e non si registrano feriti. I vigili del fuoco stanno cercando di scoprire quali siano state le cause del rogo.

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