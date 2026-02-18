Si perde nelle campagne di Padru, paura per un’escursionista

Un’escursionista in difficoltà a Padru.

Nel tardo pomeriggio del 18 febbraio i Vigili del fuoco di Olbia hanno ricevuto una richiesta di soccorso nei confronti di una escursionista a Padru. Stando alle prime informazioni, la donna si trovava in difficoltà nelle campagne del paese.

Gli uomini del distaccamento di Olbia in poco tempo hanno raggiunto la zona impervia dove si trovava la donna, per poi riaccompagnarla in zona sicura. Alle ricerche hanno collaborato anche Corpo Forestale di Padru e gente del posto.

