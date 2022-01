I sindacati contro la nuova azienda che gestisce l’appalto per le pulizie nell’ipermercato di Olbia.

Sono 6 i posti di lavoro persi a partire dal 1 gennaio 2022 all’interno dell’ipermercato Spazio Conad di Olbia

a Sa Marinedda. Questo a causa del cambio del gestore che si occupa delle pulizie e della sanificazione.

A denunciarlo è la Filcams Cgil della Gallura.

Secondo i sindacati l’azienda subentrante nell’appalto, la Queen Service Srls, non sta rispettando i dispositivi previsti dall’articolo 4 del contratto nazionale dei Multiservizi che prevede la clausola sociale, ovvero l’obbligo per chi subentra nell’appalto di prendere i lavoratori già presenti in esso, con le stesse condizioni economiche e normative acquisite.

“In più il sindacato denuncia anche le responsabilità di chi ha appaltato i lavori, ovvero Insieme Srl “Conad” (in virtù anche del fatto che nei giorni scorsi CONAD ha aderito a livello nazionale a Confcommercio, firmataria di contratto collettivo insieme a Filcams, Fisascat e Uiltucs), che sta facendo entrare un’azienda che non applica il CCNL maggiormente e comparativamente rappresentativo, il “Multiservizi”, ma applica un contratto con condizioni retributive e normative nettamente inferiori” spiega la Filcams Cgil. Infatti tale contratto oltre a prevedere retribuzioni tabellari più basse (-26,59 € al 2° livello) non prevede l’erogazione della quattordicesima mensilità.

“Tale condizione dimostra una totale noncuranza rispetto ai diritti delle lavoratrici che da molti anni si occupano con dedizione e professionalità delle pulizie dei loro ambienti di lavoro, negli ultimi anni caratterizzata dall’emergenza pandemica – continuano le organizzazioni – . Chiediamo che Conad si faccia garante all’interno delle proprie strutture di appaltare i servizi ad aziende in grado di salvaguardare l’occupazione e che rispettino quanto previsto dai Ccnl comparativamente e maggiormente rappresentativi evitando di creare all’interno delle proprie strutture dumping contrattuale e dumping salariale“.

Nei prossimi giorni verrà calendarizzato un sit-in di protesta fronte Spazio Conad Sa Marinedda, contestualmente la Filcams CGIL ha già dato mandato ai propri legali per la migliore salvaguardia e tutela delle lavoratrici che ad oggi hanno perso il proprio posto di lavoro.