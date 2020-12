Nuovo Dpcm, verso il divieto di spostamento tra comuni per Natale e Capodanno

Le anticipazioni sul nuovo Dpcm per Natale.

Prevale la linea dura nel nuovo Dpcm che entrerà in vigore dal 4 dicembre con le nuove misure previste per le feste di Natale.

Questa mattina il ministro della Salute Roberto Speranza ha illustrato i punti del provvedimento in Senato. Resterà il coprifuoco fino alle 22 e la classificazione delle Regioni per indice di rischio. Le principali novità previste sono il divieto di spostamento tra regioni, anche tra quelle in zona gialla, a partire dal 21 dicembre, nemmeno per raggiungere le seconde case.

Aumentano le restrizioni Natale e Capodanno con il divieto di uscire dal proprio comune e una possibile estensione anche al 26 dicembre e al 1 gennaio. L’obiettivo è quello di limitare al massimo i veglioni e e gli assembramenti. Nelle zone gialle i ristoranti comunque potrebbero restare sempre aperti per pranzo, anche a Natale e Capodanno.

