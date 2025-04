La scalinata di Santa Lucia cambia look per il 2025.

La scalinata di Santa Lucia, ad Arzachena, cambia look. Tra pochi giorni una nuova ondata di colori che, tra pochi giorni, la trasformerà in un’opera d’arte a cielo aperto. Per l’edizione 2025 dell’installazione artistica, l’amministrazione comunale ha scelto lo street artist olandese Eelco, noto per il suo stile vivace e inconfondibile.

I lavori sono attualmente in corso presso il C’Entro di San Gavino Monreale, una struttura gestita dall’associazione culturale Skizzo. La direzione artistica è affidata al muralista e pittore Giorgio Casu, già curatore delle edizioni 2021 e 2023 della Scalinata arzachenese.

Le 74 tavole dipinte da Eelco saranno dedicate al tema della diversità, esplorandone ogni sfaccettatura attraverso forme e colori. L’inaugurazione dell’opera è prevista per venerdì 11 aprile 2025, un appuntamento che dal 2016 segna simbolicamente l’arrivo della primavera nel centro storico di Arzachena. L’evento è promosso dal delegato alla Cultura e Politiche giovanili del Comune di Arzachena, Giovanni Carta.

