Il Dg della Asl Gallura, Marcello Acciaro, spiega i motivi della sua assenza all’incontro sulla sanità in Gallura

Sulla sanità in Gallura non si placa lo scontro tra il Dg dell’Asl, Marcello Acciaro, e i sindaci capeggiati da Giannetto Addis di Tempio. Ieri la Conferenza socio-sanitaria si è tenuta a Olbia e il direttore generale della Asl ha preferito non partecipare. Come negli appuntamenti precedenti è finito nel mirino dei primi cittadini, con una crociata guidata dal sindaco Addis. Acciaro ha deciso di non partecipare per una serie di motivi spiegati in una lettera che ha spedito ai membri della Conferenza. La pubblichiamo integralmente.

Dalla lettera di Acciaro ai sindaci della Gallura

“Gentilissimi,

oggi non sarò presente alla riunione della Conferenza SS convocata dal Sindaco del Comune di Tempio Pausania per deliberata scelta. I motivi sono sostanzialmente tre.

Il primo è legato alla situazione che è venuta a crearsi con l’approvazione del DL 40/2025 convertito nella LR 11 marzo 2025 n.8 “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla LR del 11 settembre 2020 n.24” e dell’applicazione dello stesso che prevede all’Art. 14 la sostituzione dei Direttori Generali con i Commissari entro 45 giorni dalla pubblicazione sul BURAS. Conseguentemente entro il 25 aprile pv dovrebbe essere nominato il Commissario per la ASL della Gallura. Nei fatti questo comporta l’attenersi alla mera ordinaria amministrazione”.

“Il secondo motivo discende dalla LR 24 del 11/09/2020 quando, all’Art.35 comma 3, stabilisce che la Presidenza delle Conferenze Territoriali Sanitarie e Socio Sanitarie è un organo collegiale composto da “…presidente della provincia o dall’assessore competente delegato, dai presidenti dei Comitati di Distretto e dal sindaco del capoluogo di provincia, ricadenti nell’ambito territoriale dell’ASL di riferimento”.

“Sostanzialmente nulla viene meno ai Sigg.i Sindaci in tema di rappresentanza nella Conferenza, ma, al posto di un presidente monocratico viene prevista una presidenza collegiale, presieduta dal Presidente della Provincia, (a seguito della Delibera della Giunta Regionale della RAS n. 36/2 del 19 settembre 2024 è stato nominato un Commissario) operativa dal 1° aprile 2025, dai Sindaci dei due Capoluoghi di Olbia e Tempio Pausania e dai presidenti dei tre Distretti sociosanitari di Olbia, Tempio Pausania e La Maddalena, per la cui elezione questa Direzione ha convocato i Sindaci interessati per la mattinata del 4 pv”.

“Il terzo motivo è legato all’inasprimento delle relazioni tra il Sottoscritto e il Sindaco di Tempio Pausania, eletto presidente pro tempore di questa Conferenza SS, nella seduta del 4 luglio 2024, nelle more degli adempimenti previsti dalla citata LR 24/2020. I pesanti toni utilizzati durante le due ultime riunioni della Conferenza SS, le numerose esternazioni a mezzo stampa e le infelici enunciazioni presso le Strutture Regionali di Governo del Servizio Sanitario Regionale e non da ultimo gli esposti presso la Procura di Tempio Pausania, costringono il Sottoscritto a prendere atto della impossibilità, al momento attuale, di poter interloquire in maniera serena e proattiva per l’interscambio e la condivisione delle rilevanti problematiche della sanità gallurese”.

“Per i motivi su esposti il Sottoscritto ritiene opportuno delegare il Direttore Amministrativo che saprà molto opportunamente illustrare con i suoi collaboratori il BEP e rispondere agli eventuali quesiti riguardanti l’OdG.

In fede

Il Direttore Generale della ASL Gallura

Dott. Marcello Giuseppe Acciaro“.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui