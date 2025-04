Olbia avrà un nuovo porto per barche da diporto alla Bosazza.

Dopo il via ai lavori per la marina dei giga yacht al Molo Brin, la rivoluzione al porto di Olbia entra in una nuova fase. L’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna ha infatti avviato l’esame delle prime manifestazioni di interesse per la concessione delle aree comprese tra il Molo Vecchio, la banchina Bosazza e via Poltu Ezzu, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente l’offerta dedicata alla nautica da diporto.

Previsti circa 650 metri di banchina, che potranno essere riqualificati per ospitare imbarcazioni da diporto di dimensioni contenute. A differenza della marina per mega e giga yacht già in costruzione al Molo Brin, questo nuovo progetto si concentrerà su barche di categoria intermedia, rafforzando così l’identità turistica e ricreativa della zona.

Verso un grande hub nautico nel cuore della città.

L’area interessata si estende dal Molo Brin fino all’altezza di via Redipuglia, comprendendo la banchina prospiciente via Genova e via Principe Umberto. La trasformazione, già prevista dagli strumenti urbanistici come il Piano regolatore portuale e il Puc adottato dal consiglio comunale, porterà Olbia a competere con modelli portuali europei di successo, come quello di Barcellona.

In questo contesto rientra anche il risanamento della banchina Bosazza, destinata a servizi portuali e di assistenza per la nautica da diporto e i cittadini. Una riqualificazione che sanerà una situazione di utilizzo non regolamentato, durata oltre vent’anni, aprendo la strada a uno sviluppo coerente e ordinato del comparto.

