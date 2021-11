Online il nuovo sito istituzionale dell’Area Marina Protetta di Tavolara

Il sito dell’Area Marina Protetta di Tavolara.

È on-line il nuovo sito dell’Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo con grafica, testi e immagini completamente rinnovati per una navigazione facile, veloce ed intuitiva. Il nuovo sito è anche in continuità grafica e di contenuti con l’APP dell’AMP di Tavolara per sistemi iOs e Android, disponibile dal 2020.

Il nuovo sito raccoglie nelle quattro macro sezioni principali (Ente Gestore, Natura, Territorio e Vivere l’AMP) tutte informazioni utili per conoscere nel dettaglio il territorio dell’Area Protetta, sia per i visitatori estivi che per la comunità locale, comprese le studentesse e gli studenti, di ogni ordine e grado, desiderosi di approfondire le loro conoscenze.

Le quattro sezioni del sito.

Ente Gestore, raccoglie tutte le attività di gestione e conservazione sviluppate dal consorzio in questi anni di attività per la tutela ambientale ed è uno strumento utile per scoprire la storia dell’ Ente Gestore. È inoltre possibile accedere all’Albo Pretorio dove consultare gli atti amministrativi dell’Ente Gestore e alla sezione Amministrazione Trasparente, che offre al cittadino la piena trasparenza dell’azione amministrativa e la facile reperibilità delle informazioni in essa contenute.

Natura, suddivisa nelle sottosezioni Rocce, Habitat Marini e Costieri, Vegetali, Animali e Spiagge, descrive, attraverso testi ed immagini, il patrimonio naturalistico presente all’interno dell’Amp di Tavolara, vero punto di forza dell’Area Protetta e valore inestimabile da tutelare;

Territorio, oltre ladescrizione del contesto dell’AMP e dei comuni Consorziati, racconta la storia antica e contemporanea di Tavolara e offre la possibilità di consultare le mappe degli habitat e geomorfologiche dell’area protetta;

Vivere l’AMP, in questa sezione è disponibile la carta dei servizi interattiva, con la geolocalizzazione dei servizi offerti all’interno dell’area protetta di Tavolara (noleggio e locazione natanti, stabilimenti balneari, porti, punti di immersione) ed ampio spazio dedicato alle offerte educative e culturali proposte dall’Ente.