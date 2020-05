Oggi 9 incendi in Sardegna: in uno è intervenuto l’elicottero

Le operazioni di spegnimento a Carbonia.

In data odierna, sono stati 9 in tutto gli incendi in Sardegna. Uno di questi ha richiesto l’intervento dell’elicottero del Corpo forestale:

L’incendio si è sviluppato nell’agro del comune di Carbonia località “Is Urigus”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale delle Stazioni di Sant’Antioco e Carbonia coadiuvate da 3 squadre di volontari di Carbonia e Sant’Antioco e dai Vigili del fuoco.

