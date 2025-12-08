Olbia dice addio a “Balubba”, calcio in lutto per Antonio Giua

Antonio Giua si è spento a 72 anni

Olbia dice addio ad Antonio Giua, noto come “Antonello Balubba“, che per anni ha giocato a calcio coi Guardiani del faro. All’inizio degli anni Ottanta ha vestito anche la maglia del Tavolara e una volta appesi al chiodo gli scarpini si è dedicato all’altra sua passione, la fotografia.

Antonio Giua, che molti chiamavano anche “Baluba” si è spento a 72 anni. Lo salutano la moglie Silvia e i figli Elisabetta con Giancarlo, Giulia e Antonello con Elena. Tantissimi i messaggi sui social per la sua scomparsa, con grande affetto nei confronti della moglie Silvia. L’ultimo saluto a Balubba sarà martedì 9 dicembre alle 10.30 nella chiesa della sacra famiglia, con partenza dalla casa funeraria La Pax.