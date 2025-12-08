Berchidda celebra il gemellaggio con Norcia

La Casa comunale di Berchidda è stata teatro di un significativo incontro istituzionale: il gemellaggio con Norcia. L’evento ha visto la partecipazione non solo degli esecutivi, ma anche dei rappresentanti delle rispettive Pro Loco, sottolineando la volontà di creare un legame che affondi le radici nelle comunità locali.

A fare gli onori di casa per il Comune sardo erano presenti il sindaco Andrea Nieddu, la vicesindaca Pierangela Mazza, l’assessore Francesco Gaias e il presidente della Pro Loco locale, Lello Desole.

Per il Comune umbro di Norcia, la delegazione, che ha portato il saluto del sindaco Giuliano Boccanera, era composta dall’assessora Maria Anna Stella, dalla consigliera Caterina Cappelli e da Roberto Sbriccoli, presidente della Pro Loco di Campi di Norcia.

I colloqui, descritti come cordiali, hanno toccato numerosi temi da cui sono emerse inattese e profonde affinità. Un elemento centrale è stato il forte senso di comunità che accomuna i due centri, unito al legame viscerale con la campagna e le produzioni agro-alimentari di eccellenza. Se Berchidda è nota per il suo vermentino e la cultura enogastronomica gallurese, Norcia eccelle con la sua famosa norcineria e le lenticchie, simboli di un legame indissolubile con il territorio.

Il piano culturale

Particolarmente interessante è stato il confronto sul piano culturale, dove le due realtà primeggiano in ambiti distinti ma complementari.

Berchidda porta avanti una tradizione di eccellenza legata alla musica e spettacolo (con riferimento implicito al suo noto festival jazz). Norcia vanta una ricca storia legata alla letteratura religiosa e alla spiritualità, essendo la patria di San Benedetto. Questa diversità offre un terreno fertile per scambi culturali che potranno arricchire entrambe le comunità. L’incontro non è stato solo un’intesa formale. Il neonato rapporto di amicizia è già visibile concretamente grazie alla presenza di un presepe di Norcia all’interno della manifestazione berchiddese “Notte de Chelu”. Questo gesto simbolico suggella la volontà di costruire un “ponte ormai con la penisola”, superando la distanza geografica tra l’isola e l’Umbria, e valorizzando le eccellenze italiane attraverso la collaborazione e la condivisione. Il primo, positivo incontro pone le basi per futuri progetti congiunti in campo turistico, culturale ed enogastronomico.