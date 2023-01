Nuovo bando per l’ampliamento dell’aeroporto di Olbia

La Geasar ha deciso di puntare sull’ampliamento del piazzale per il terminal 2 dell’aeroporto di Olbia: via a un bando da 3 milioni di euro. La scadenza è fissata per le 13 dell’ultimo giorno di gennaio e l’apertura delle offerte è prevista per le 10 del primo febbraio. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, le lavorazioni e le provviste previste nel progetto esecutivo denominati “Ampliamento lato ovest e lato est del piazzale aeromobili “Apron 2” del Costa Smeralda di Olbia.

L’importo del bando è di 3.016.985,98 euro, Iva esclusa e riguarda l’estensione del piazzale davanti al Terminal 2. L’ampliamento garantirà maggiore spazio ai voli commerciali ma, soprattutto, a quelli privati dell’aviazione generale visti i record registrati al Costa Smeralda per i voli privati.

L’aeroporto Costa Smeralda di Olbia ad agosto ha conquistato la medaglia di bronzo europea per il numero di voli privati. Lo scalo gallurese ha superato Ibiza e Ginevra passando dal quinto posto di luglio fino a raggiungere la terza posizione nel mese di agosto: unico aeroporto italiano nella top ten. Davanti a Olbia ci sono solo Parigi e Nizza. La certificazione arriva dalle analisi sui voli fatte dall’Ebaa, l’Associazione europea per l’aviazione commerciale.

