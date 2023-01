Un 12enne ferito da un petardo

Ha raccolto da terra un petardo inesploso e lo ha acceso con un accendino: un 12enne è stato travolto dall’esplosione. Ha riportato gravi lesioni a una mano, con ustioni e fratture. È stata la madre, 44enne di Furtei, a presentarsi in caserma e denunciare l’episodio ai carabinieri. Il ragazzino stava giocando per strada con gli amichetti quando si è imbattuto in un petardo che aveva superato indenne la notte di Capodanno.

Il 12enne si è procurato un accendino e ha provato ad accendere il botto che si era rivelato difettoso. Non ha avuto il tempo di allontanarsi perché il petardo è esploso immediatamente, ferendolo gravemente alla manina. Il piccolo infortunato è stato trasportato dal personale del 118 all’ospedale Brotzu di Cagliari, con assegnato codice giallo. I carabinieri hanno informato dei fatti la Procura ordinaria e quella minorile.





