La chiusura di Air italy a Olbia.

È un’aria particolare quella che si respira tra gli stalli mezzi vuoti davanti ai cancelli di Air Italy a Olbia. Poco movimento, solo qualche auto in sosta. Il cancello principale è chiuso, la guardia nella casermetta osserva con poco interesse. Sembra già passato un secolo da quando varcavano l’ingresso, tutte le mattine, centinaia e centinaia di dipendenti.

Adesso sono appena qualche decina. Sono gli addetti del call center, qualche amministrativo, a supporto delle operazioni di liquidazione, alcuni impiegati addetti all’inventario, fanno sapere. Gli hangar sono desolatamente vuoti. L’ultimo aereo è decollato ancora prima dell’estate per fare ritorno alla base di Quatar Airways.

Ma per terra c’è ancora la traccia nera di quello che sembra l’impronta di un pneumatico, triste ricordo di quando Alisarda e Meridiana poi erano un’eccellenza nazionale nel settore delle manutenzioni aeronautiche. Poi la concorrenza, il mondo che è cambiato e qualche scelta forse non troppo illuminata hanno spezzettato il settore facendogli perdere quello smalto di innata competitività.

La palazzina degli uffici sembra semi deserta. Nessuno s’intravede dalle finestre e pure il portone è chiuso come ad indicare forse la fine di un percorso. L’erba cresce insolitamente più alta del solito tra le aiuole e l’asfalto, al di là del recinto, dove prima era, invece, tutto curassimo. Un carrello in acciaio vuoto fermo in un angolo, una porta che sbatte spinta dalla corrente.

In aeroporto, invece, sembra che tutto sia sospeso. Restano le scritte di Air Italy, che avevano sostituito quelle di Meridiana, restano le tracce di quella compagnia aerea che partita da Olbia aveva segnato rotte impensabili, dall’Asia all’America. Si ha come l’impressione che tutto sia stato messo in freezer. Che sia forse di buon auspicio per un nuovo inizio?

(Visited 347 times, 347 visits today)