Le votazioni a Olbia.

Partenza lenta a Olbia per l’appuntamento elettorale. Nessuna coda ai seggi e nessun pericolo di assembramenti. L’unico momento di attesa, più che naturale, si registra ai dispenser del gel igienizzante, che sono posizionati all’ingresso.

Nelle classi, adibite per le votazioni, si entra uno alla volta e viene mantenuta la massima distanza con lo scrutatore. Poi si esce seguendo un percorso separato. A Olbia, come nel resto della Gallura, si vota per il referendum sul taglio dei parlamentari, ma anche per le elezioni suppletive per il Senato nel collegio del nord Sardegna.

(Visited 84 times, 84 visits today)