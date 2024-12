Sono di Olbia, e hanno fatto il bagno nelle acque di Pittulongu all’alba di oggi. Ma lo fanno tutte le domeniche.

Un gruppo di amici di Olbia, all’alba di oggi, ha fatto il bagno nelle acque non proprio temperate di Pittulongu. Una azione che i TG nazionali non riportano, mentre la stessa iniziativa in altri lidi dello Stivale viene inserita tra le notizie principali del giorno.

La differenza sta nel fatto che, oltre a non essere abbastanza esibizionisti da mandare foto e video della loro “tradizione” ai network nazionali, Mario Deiana, Giovanni Asara e MatteoTodde, da circa due anni, fanno il bagno all’alba di tutti i giorni festivi. Tutti i “rossi di calendario”, domeniche comprese, all’alba, appuntamento fisso alla spiaggia “Lo squalo”, a Pittulongu. Una “challenge” che ha coinvolto anche Serafino Ruoni, presidente della sezione olbiese degli arbitri dell’AIA, Daniele e Marco Bognolo, Andrea Virgili e Stefano Dore. E che potrebbe coinvolgere anche altri olbiesi.

Non si tratta di un rito pagano dedicato al culto del sole: “Assolutamente no – spiega, ridendo, Serafino Ruoni -. Sicuramente a livello psicologico è come una sfida ai limiti. Fisicamente aiuta la circolazione sanguigna. All’alba perché è un momento di pace e silenzio, è l’inizio di un nuovo giorno. Infine, non incide con gli interessi delle famiglie e con le attività personali dei partecipanti”.

L’alba è un dettaglio fondamentale: “Il punto fermo è proprio quello dell’alba – spiega Ruoni -, infatti spostiamo l’orario dell’appuntamento di 15 minuti in 15 minuti, in funzione proprio del sorgere del sole“.

Perchè diventi una vera e propria tradizione ci vorranno costanza e perseveranza: “E anche un pizzico di sana “follia“”, conclude Ruoni, “fresco” di bagno di Santo Stefano a Pittulongu.

Bagno all’alba di Santo Stefano a Pittulongu

