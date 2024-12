La suadente voce di Sherrita Duran in uno spettacolo gospel a Tempio

Lo spettacolo gospel va in scena il 17 dicembre a Tempio.

La Duran, approderà in Sardegna con lo spettacolo “Music for all_Gospel music. Sherrita Duran and Friends” che andrà in scena il 27 dicembre, alle ore 21, alla Chiesa del Rosario a Tempio Pausania. Un’estensione infinita, una voce calda e morbida, una versatilità straordinaria, sono queste le

caratteristiche vocali di Sherrita Duran, artista di origini californiane, capace di passare da un genere

musicale all’altro con la leggiadria di una farfalla.

L’artista che attualmente vive in Italia, ha un curriculum di tutto rispetto, costellato di grandi collaborazioni artistiche con artisti di fama internazionale, ricordiamo tra le tante quella recente con Zucchero Fornaciari, docenze, esibizioni televisive, premi, partecipazioni a festival culturali in tutto il mondo e tanti concerti. La sua voce ha saputo rapire anche diversi critici musicali che in più occasioni hanno scritto di lei con favore ed ammirazione, tra i quali Mario Luzzato Fegiz che l’ha definita ‘’Un soprano acrobatico, una forza della natura capace di unire il bel canto alla musica black’’.

Il suo eclettismo vocale le permette di spaziare dalla lirica al pop, dal gospel al jazz, dalla musica Soul alla

musica dance e hip-hop, dal rhythm and blues al musical. Il Gospel, particolarmente significativo a Natale perché incarna i valori e le emozioni più profonde di questa festività: la gioia, la speranza, la spiritualità e il senso di comunità.

La parola “gospel” deriva dall’inglese antico e significa “buona novella”, riferendosi alla nascita di Cristo e al messaggio di pace e amore universale che il Natale celebra, è il suo genere d’elezione della Duran e la sua voce sembra lo strumento ideale per veicolarne la vitalità e vellutarne la spiritualità. Queste doti si potranno apprezzare dal vivo, durante il periodo natalizio, grazie a questo spettacolo, la voce modulata e profonda della Duran, sarà un omaggio allo spirito natalizio. I canti gospel come Joy to the World o Oh Happy Day, rappresentano tradizione e inclusione, mescolano tradizione cristiana e cultura musicale afroamericana, rappresentano un simbolo di unità. L’evento è curato dalla Fondazione Bernardo De Muro, in collaborazione con l’amministrazione Comunale di Tempio Pausania, proseguendo in una stimolante collaborazione già sperimentata in passato.

