Badesi wine festival, tre giorni di successo per la prima edizione

Conclusa la prima edizione del Badesi wine festival

Si è conclusa con grande entusiasmo e partecipazione la prima edizione del Badesi Wine Festival, dal 20 al 22 dicembre. “Una celebrazione straordinaria delle eccellenze vinicole del territorio e delle tradizioni natalizie. Il borgo costiero di Badesi si è trasformato in un palcoscenico di eventi unici che hanno saputo attirare un pubblico numeroso e caloroso, decretando il successo della manifestazione. Il festival, ideato dall’Associazione Culturale Il Leone e Le Cornucopie e dal Comune di Badesi, ha visto la collaborazione di numerosi enti e associazioni, tra cui l’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, la ProLoco di Badesi, Assoenologi Sardegna e l’Università di Sassari, con Radiolina come media partner”.

Successo per Max Giusti

“La tre giorni del Badesi Wine Festival ha offerto un programma ricco e variegato, capace di coniugare cultura, enologia e intrattenimento, attirando un pubblico numeroso e partecipe. L’inaugurazione ufficiale, avvenuta venerdì 20 dicembre, ha visto il saluto istituzionale del sindaco Giovanni Maria Mamia, seguito dal taglio del nastro e dall’apertura del Villaggio Wine Festival, dove gli ospiti hanno potuto immergersi in un’atmosfera natalizia tra stand espositivi, degustazioni e momenti di convivialità. La giornata si è conclusa con il coinvolgente spettacolo “Bollicine” di Max Giusti, che ha saputo unire comicità e musica”.

“Il sabato è stato caratterizzato da numerosi appuntamenti didattici e culturali, tra cui un approfondimento dedicato alla storia del vino e agli abbinamenti enogastronomici, con la partecipazione di esperti come la dott.ssa Naomi Deaddis e lo chef Andrea Passeri. In serata, l’energia della musica ha preso il sopravvento grazie al concerto di Diana Puddu, vincitrice di The Voice Senior 2024, seguito da un DJ set che ha fatto ballare il pubblico fino a tarda notte”.

“Domenica 22 dicembre, il festival ha offerto momenti di approfondimento con masterclass dedicate al valore del territorio e un convegno sulle sfide future del business del vino, che hanno attirato l’interesse di professionisti e appassionati. La chiusura della manifestazione è stata affidata al grande show “Nostalgia Anni ‘90”, che ha portato una ventata di entusiasmo e allegria, rendendo memorabile il saluto finale di questa prima edizione. Tradizione, cultura e divertimento si sono intrecciati in ogni momento del festival, regalando un’esperienza unica a tutti i partecipanti”.

Sindaco e organizzatore

“Questa manifestazione rappresenta un’opportunità straordinaria per valorizzare le nostre eccellenze e creare una connessione tra la tradizione enologica e il turismo – ha dichiarato il sindaco Giovanni Maria Mamia – Il successo di questa prima edizione ci incoraggia a guardare al futuro con entusiasmo: siamo già pronti per iniziare a lavorare sulla prossima edizione del Badesi Wine Festival”. Anche il direttore della manifestazione, Fabio Alescio, si è mostrato soddisfatto. “L’affluenza è stata incredibile, ma ciò che ci ha colpito maggiormente è stato il sostegno attivo del pubblico, che ha partecipato con entusiasmo sia agli eventi didattici sia agli spettacoli. Il calore delle persone del territorio è stato il vero cuore pulsante del festival”.

