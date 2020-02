A Olbia ed Arzachena un timbro speciale e 2 cartoline per San Valentino

L’iniziativa delle poste.

Poste Italiane celebra la festa degli Innamorati e dedica a San Valentino un annullo filatelico e due cartoline filateliche.

I prodotti filatelici saranno disponibili presso i servizi temporanei che saranno attivati venerdì 14 febbraio negli uffici postali di Olbia in via Acquedotto, 5 e di Arzachena in viale Costa Smeralda, 159.

Presso i servizi filatelici temporanei, dalle ore 10 alle 12, sarà possibile timbrare con l’annullo speciale tutta la corrispondenza in partenza presentata direttamente allo sportello filatelico

L’apposizione del timbro potrà essere richiesta anche per timbrare le due cartoline dedicate al Santo degli Innamorati, dove sono raffigurati alcuni tra i più importanti personaggi dei fumetti Disney già protagonisti di francobolli emessi recentemente. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare e festeggiare in modo originale una giornata speciale, facendo dono della cartolina al proprio partner o scrivendo e inviando un messaggio d’amore a chi è lontano.

Anche nell’epoca dei social network, Poste Italiane vuole quindi sostenere il valore della scrittura, scrivendo semplicemente una cartolina, un oggetto che rimane e che può essere custodito nel tempo.

